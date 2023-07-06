Беспилотник рухнул в Краснодарском крае

Фото: МО РФ

В городе Ейске Краснодарского края в поле нашли обломки беспилотника, сообщает в Telegram пресс-служба оперштаба Кубани. По данным ведомства, пострадавших и разрушения при падении дрона выявлено не было. Сейчас территория поля оцеплена.

По данным оперштаба, обломки дрона обнаружили в поле в Ейском районе днем 6 июля. На месте работают экстренные службы. Полиция ищет хозяина беспилотника.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что несколько неизвестных беспилотных летательных аппаратов пытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае в ночь на 28 мая. Все объекты были нейтрализованы, инфраструктура завода не пострадала, задымление быстро устранили.

До этого источник в экстренных службах сообщал о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ. Причиной возгорания назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, который вскоре был ликвидирован.

Спустя день там снова вспыхнул огонь из-за самовоспламенения нефтепродуктов. Площадь возгорания составила 60 кв. м. В течение нескольких часов оно было ликвидировано прибывшими на место оперативными службами. В результате ЧП никто не пострадал.