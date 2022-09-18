Приграничные школы под Белгородом переведут на дистанционный режим Школьников из приграничных районов Белгородской области переведут на дистанционное обучение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с обстрелами ВСУ приграничные школы в Белгородской области будут переведены на дистанционный режим работы, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Данное решение коснется учебных заведений, которые находятся в пределах 10 км от границы с Украиной. Кроме этого к территориям дошкольных заведений будут приставлены дежурные группы.

Сегодня объезжаю наши приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны ВСУ. <...> Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы, — написал Гладков.

В ходе визита в село Красный Хутор, которое ранее попало под удары украинских военных, губернатор заявил, что разрушенными оказались около 30 домовладений, два из них придется отстраивать полностью. Все местные жители были эвакуированы из населенного пункта.

Накануне Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли Красный Хутор. В результате атаки одна женщина погибла и еще два человека получили ранения.

16 сентября Гладков сообщил, что город Валуйки обстреляли ночью с украинской стороны. По словам губернатора, загорелись восемь частных жилых домов и три машины. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.