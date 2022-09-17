При обстреле ВСУ села под Белгородом погиб человек Глава Минздрава Белгородской области: при обстреле ВСУ села Красный Хутор погибла женщина

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Одна женщина погибла и еще два человека получили ранения в результате обстрела со стороны Украины села Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась, — написал он.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинские военные обстреляли Красный Хутор. По его словам, в результате атаки пострадала по меньшей мере одна местная жительница, также повреждены три домовладения.

16 сентября Гладков сообщил, что город Валуйки обстреляли ночью с украинской стороны. По словам губернатора, загорелись восемь частных жилых домов и три машины. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.