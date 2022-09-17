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Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Красный Хутор

Белгородский губернатор сообщил о ранении женщины при обстреле села Красный Хутор

Украинские военные обстреляли село Красный Хутор Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадала по меньшей мере одна местная жительница, также повреждены три домовладения.

ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место, — сказал глава региона.

16 сентября Гладков сообщил, что город Валуйки обстреляли ночью со стороны ВСУ. По информации губернатора, загорелись восемь частных жилых домов и три машины. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

12 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле поселка Теткино. По его данным, зафиксировано порядка 10 прилётов, были повреждены восемь домов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что знает о фактах обстрела российских территорий, граничащих с Украиной. По его словам, Россия старается отвечать сдержанно, однако это будет продолжаться «до поры до времени».