«До поры до времени»: Путин о сдержанных ответах на удары ВСУ по России Путин: Россия сдержанно отвечает на обстрелы инфраструктуры до поры до времени

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, что знает о фактах обстрела российских территорий, граничащих с Украиной. По его словам, Россия старается отвечать сдержанно, однако это будет продолжаться «до поры до времени».

В ходе военной операции мы видим попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Пока сдержанно отвечаем, но — до поры до времени, — предупредил глава государства.

Он отметил, что недавно Вооруженные силы России уже нанесли «пару предупреждающих ударов» по инфраструктуре Украины. Если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ последует более серьезный. По мнению Путина, украинские военные используют террористические методы, и Россия готова отвечать на эти провокации.

16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Валуйки обстреляли ночью со стороны ВСУ. По информации губернатора, загорелись восемь частных жилых домов и три машины. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

12 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле поселка Теткино. По его данным, зафиксировано порядка 10 прилётов, были повреждены восемь домов.