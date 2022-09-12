Глава Курской области сообщил о 10 прилетах в приграничном поселке Теткино

Фото: vk.com/gubernator46

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле поселка Теткино. По его данным, зафиксировано порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольская, пострадавших нет. Однако предварительно установлено повреждение восьми домов.

Район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода. Ремонтная бригада уже приступила к работе по восстановлению электроснабжения, — написал глава региона.

Приграничный поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам. Так, 5 сентября, по словам губернатора, по населенному пункту было зафиксировано 12 прилетов снарядов. 3 сентября в поселке приземлилось не менее семи снарядов, отметил Старовойт.

6 сентября стало известно, что при обстреле Вооруженными силами Украины поселка Теткино была оборвана линия электропередачи. Всего, по его словам, было зафиксировано 21 попадание по населенному пункту, загорелся трансформатор на зернотоке. Позже Старовойт сообщил, что целостность ЛЭП удалось восстановить.