Baza: число погибших после обстрелов в Белгороде возросло до пяти

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде в результате обстрелов со стороны Украины

В Белгороде обнаружили еще двух погибших во время обстрела мирных жителей, передает Telegram-канал Baza. Тела нашли во время разбора завалов одного из частных разрушенных домов.

Они (тела погибших. — NEWS.ru) были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского. Таким образом, число жертв возросло до пяти, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно об обстреле Белгорода со стороны Украины. В результате атаки повреждены около 50 строений: 11 многоэтажных и 39 частных домов. Один человек доставлен в больницу, власти подтвердили гибель трех граждан. Разбор завалов продолжается.

В ночь на 3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отражении атаки со стороны Украины. По его словам, российские ПВО сбили над Курском два беспилотника «Стриж». В результате инцидента никто не пострадал.