Baza: беспилотник сбросил бомбу на здание МВД под Белгородом

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Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгородской области беспилотник сбросил бомбу на здание местного отдела МВД. В Сети было опубликовано видео с предполагаемого места взрыва. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, взрывчатка была сброшена в ночь на 27 мая на здание МВД в поселке Майский Белгородской области. в публикации говорится, что удар пришелся на здание отдела по вопросам миграции. На место тут же отправились оперативные службы региона.

Накануне Baza сообщила, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома» под Белгородом. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Baza также сообщила, что 25 мая пограничники сбили из автомата беспилотник с взрывчаткой около села Стратива в Брянской области. По данным канала, два летательных устройства поочередно сбросили взрывчатку в поле. Никто не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.