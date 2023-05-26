Baza: беспилотник атаковал здание «Газпрома» в Белгородской области

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Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома» под Белгородом. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Baza сообщает, что инцидент произошел в поселке Октябрьский поздно вечером 25 мая. По информации канала, фасад и кровля здания получили повреждения, кроме того, были выбиты стекла.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что БПЛА атаковал здание Центра молодежных инициатив в поселке Борисовка Белгородской области. По сведения канала, беспилотник сбросил на него два взрывных устройства. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Глава региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. По его словам, люди не пострадали, один легковой автомобиль получил повреждения.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил о перехвате системой ПВО беспилотника на подлете к Белгороду. По информации канала, до этого один БПЛА был перехвачен в небе над поселком Красная Яруга. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.