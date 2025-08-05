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05 августа 2025 в 13:42

Автомобиль на огромной скорости вылетел с третьего этажа парковки

В Жуковском автомобиль выехал с третьего этажа парковки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В подмосковном Жуковском автомобиль на большой скорости пробил стену многоэтажной парковки и рухнул вниз, сообщает Telegram-канал «Москва 24». На опубликованных кадрах видно, как машина лежит среди деревьев с серьезными повреждениями, а в стене паркинга зияет огромный пролом.

По предварительным данным, водитель смог самостоятельно выбраться из искореженного авто. Сейчас медики осматривают мужчину — информация о его состоянии уточняется. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб.

Ранее на Бережковской набережной Москвы произошло ДТП с участием кроссовера и группы пешеходов. В результате пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. По данным следствия, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Первоначально подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали.

До этого в районе аэропорта Домодедово произошло жесткое лобовое столкновение большегруза и рейсового автобуса. По предварительным данным, в результате аварии погиб водитель, не менее 10 человек получили травмы. На месте работали все экстренные службы.

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