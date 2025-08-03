Автобус с людьми упал в реку на Кубани 3 августа: что известно, кого спасли

Автобус с людьми упал в реку на Кубани 3 августа: что известно, кого спасли

Сегодня, 3 августа, пассажирский автобус, в салоне которого находились 25 человек, упал с моста в реку в селе Дефановка в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. Что об этом известно, есть ли пострадавшие и погибшие?

Что известно о падении автобуса с людьми в реку на Кубани

Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил, что 3 августа в селе Дефановка на Кубани с моста в реку упал пассажирский автобус. В салоне находились 25 человек, все они были спасены, добавили в ведомстве.

«В селе Дефановка по улице Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники „Кубань-СПАС“ спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Kub Mash, в автобусе были сотрудники местного фермерского хозяйства.

«Люди из крестьянско-фермерского хозяйства в Джубге ехали на работу. Течение подхватило пазик и завалило на бок. Всех удалось поднять на сушу. Пострадавших нет. Полиция на месте опрашивает свидетелей», — отметили авторы канала.

ЧП произошло на фоне сильных осадков на Кубани. В регионе действует штормовое предупреждение.

Какова обстановка в Краснодарском крае 3 августа на фоне осадков

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю 3 августа сообщили, что после проливных дождей и поднятия уровня реки Дефань на Кубани подтопило три поселка: Молдавановка, Новомихайловский и Дефановка.

На федеральной автодороге М-4 «Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. На настоящий момент движение по трассе восстановлено.

«В Лермонтово, где потоками разрушен металлический мост, за рекой без переправы остались 300 домов, на месте работают оперативные службы. В селе Дефановка вышла из берегов река Шапсухо. Тургруппы детей, которые отдыхают в Туапсинском районе, эвакуируют из-за буйства стихии. Для людей, чьи дома подтопило, открыты ПВР», — уточнил Telegram-канал SHOT.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Baza, из реки Дефань 3 августа также были спасены четверо человек, которые упали в воду, когда переходили мост.

«В Дефановке утром 3 августа из водяного плена спасли четырех человек — они шли по мосту, когда его смыло потоками воды. Пострадавшим удалось зацепиться за дерево и дождаться спасателей», — пишет канал.

Также уровень воды поднялся в реках Ту и Кабак. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погодные условия в Туапсинском районе остаются сложными.

«Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдавановский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Рекомендую водителям учитывать это при построении маршрута. Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — сообщил он.

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