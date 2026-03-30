Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:00

Авария на орбите лишила связи и спутникового ТВ 13 регионов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В 13 регионах Сибири и Дальнего Востока продолжаются масштабные перебои со спутниковым телевещанием, вызванные аварией на орбите, сообщает газета «Коммерсантъ». Инцидент произошел еще 4 марта из-за технического отказа системы электропитания спутника «Экспресс-АТ1».

Общественная организация «Честный промышленник» уже направила обращение к 28 депутатам Госдумы, подчеркнув, что для миллионов граждан вещание до сих пор не возобновлено. Ситуация осложняется тем, что многие жители Алтайского, Красноярского краев и Омской области не имеют доступа к альтернативным источникам информации. По информации газеты, на космическом рынке, в зоне информационного вакуума оказались от 300 тыс. до 500 тыс. человек. Эксперты отмечают, что в новейшей истории России подобных затяжных и массовых аварий в космической отрасли ранее не фиксировалось.

ФГУП «Космическая связь» планирует решить проблему за счет перегона на нужную позицию другого аппарата — «Экспресс-АТ2». Однако пока восстановительные работы продолжаются, абоненты крупнейших операторов, включая «Триколор» и «НТВ-Плюс», остаются без сигнала.

Ранее Россети сообщили, что в Дагестане восстановили подачу электричества в 70% домов, пострадавших от подтопления. Работы в регионе велись круглосуточно, несмотря на сильный ветер, дождь и снег в горных районах.

Сибирь
Дальний Восток
спутники
связь
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.