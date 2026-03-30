Авария на орбите лишила связи и спутникового ТВ 13 регионов России

В 13 регионах Сибири и Дальнего Востока продолжаются масштабные перебои со спутниковым телевещанием, вызванные аварией на орбите, сообщает газета «Коммерсантъ». Инцидент произошел еще 4 марта из-за технического отказа системы электропитания спутника «Экспресс-АТ1».

Общественная организация «Честный промышленник» уже направила обращение к 28 депутатам Госдумы, подчеркнув, что для миллионов граждан вещание до сих пор не возобновлено. Ситуация осложняется тем, что многие жители Алтайского, Красноярского краев и Омской области не имеют доступа к альтернативным источникам информации. По информации газеты, на космическом рынке, в зоне информационного вакуума оказались от 300 тыс. до 500 тыс. человек. Эксперты отмечают, что в новейшей истории России подобных затяжных и массовых аварий в космической отрасли ранее не фиксировалось.

ФГУП «Космическая связь» планирует решить проблему за счет перегона на нужную позицию другого аппарата — «Экспресс-АТ2». Однако пока восстановительные работы продолжаются, абоненты крупнейших операторов, включая «Триколор» и «НТВ-Плюс», остаются без сигнала.

Ранее Россети сообщили, что в Дагестане восстановили подачу электричества в 70% домов, пострадавших от подтопления. Работы в регионе велись круглосуточно, несмотря на сильный ветер, дождь и снег в горных районах.