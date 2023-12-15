Аэропорт Краснодара принял первый самолет с начала СВО Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод

Фото: Росавиация

Самолет из Минеральных Вод успешно приземлился в аэропорту Краснодара, тестовый рейс состоялся, сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация). На борту Superjet 100 не было пассажиров, полет был необходим для проверки работы диспетчерских и аэропортовых служб. В дальнейшем специалисты ведомства проанализируют результаты их работы и примут решение об открытии воздушной гавани.

Международный аэропорт Краснодар в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод. Выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов, — говорится в сообщении.

Представители Росавиации также подчеркнули, что в период приостановки работы аэропорта его модернизировали. В частности были обновлены навигация для маломобильных пассажиров, вывески и разметка на парковках. Профессиональные навыки сотрудников постоянно поддерживались за счет прохождения программ обучения и повышения квалификации. Аэропорт не работал 657 дней.

Управляющий директор аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко ранее заявил, что воздушная гавань готова к возможному открытию впервые с февраля 2022 года. По его словам, ее инфраструктура находится в идеальном состоянии, а службы работают в штатном режиме.