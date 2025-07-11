Пулково начал отправлять рейсы по временной схеме

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал отправлять и принимать рейсы по временной схеме, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, мера действует в период с 08:45 до 09:45 по московскому времени. Другие подробности не уточняются.

В период с 08:45 до 09:45 мск аэропорт Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме, — говорится в заявлении.

Ранее Кореняко сообщал, что аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такая мера была принята для обеспечения безопасности пассажиров. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

До этого губернатор Александр Дрозденко объявил, что на всей территории Ленинградской области ожидается частичное снижение сигнала мобильного интернета. По его словам, в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Жуковский. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Конкретные сроки и причины ограничений не уточняются.