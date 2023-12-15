Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Аэропорт в Краснодаре готов к возможному открытию, заявил управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко. Он отметил, что инфраструктура аэропорта находится в идеальном состоянии, передает РИА Новости.

Все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. Вся инфраструктура аэропорта нами поддерживалась в идеальном состоянии. Мы готовы к возможному возобновлению работы нашего аэропорта, — сказал Кириченко.

Директор также подчеркнул, что воздушная гавань за время ограничений не потеряла ни одного квалифицированного сотрудника. После выполнения технического рейса из аэропорта Минеральных Вод в аэропорт Краснодара, запланированного на пятницу, 15 декабря, решится вопрос об открытии краснодарского аэропорта.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что главным критерием при открытии аэропортов на юге страны является безопасность пассажиров. По его словам, за ситуацией наблюдают в Министерстве обороны РФ. Если ведомство приняло решение о том, что возобновление работы аэропорта Краснодара безопасно, значит, так оно и есть, заключил глава государства.

Накануне три авиакомпании заявили о готовности возобновить полеты в Краснодар. Речь идет о «России», «Победе» и «Аэрофлоте». Последняя компания, в частности, отметила, что готова выполнять ежедневно до четырех рейсов из Москвы.