Путин подтвердил, что краснодарский аэропорт может быть открыт

Фото: krr.aero

При принятии решений об открытии аэропортов на юге страны главным критерием остается безопасность пассажиров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. Краснодарская воздушная гавань не является исключением. По его словам, за развитием ситуации наблюдает Минобороны, и если ведомство решило, что там безопасно, значит так оно и есть. Трансляцию прямой линии ведет сайт Кремля.

Что касается открытия аэропортов. Здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров <…> Аэропорт Краснодара достаточно далеко от зоны боевых действий. Министерство обороны постоянно анализирует ситуацию и в конечном итоге принимает решения. Если они подойдут к этому (открытию аэропорта. — NEWS.ru) и доложат мне, тогда будем действовать. Надо посмотреть, еще раз проанализировать, — объяснил президент.

В ходе прямой линии президент также допустил возможное расширение программы переселения жителей Севера. По его словам, рассмотреть такие меры можно и нужно. Необходимо понять, действительно ли граждане, прожившие много лет на севере, захотят переселиться в места с более мягким климатом.