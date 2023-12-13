Три авиакомпании заявили о готовности возобновить полеты в Краснодар РБК: «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» готовы совершать рейсы в Краснодар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпании «Россия», «Победа» и «Аэрофлот» готовы возобновить рейсы в Краснодар в случае открытия воздушной гавани, пишет РБК со ссылкой на пресс-службы перевозчиков. Так, «Аэрофлот» для начала может выполнять ежедневно до четырех рейсов из Москвы.

Представители «Победы» утонили, что перелеты могут возобновиться уже после новогодних праздников. В «России» отметили, что возобновят рейсы, когда в аэропорту Краснодара снимут действующие ограничения.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщил, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря. По данным канала, самолет авиакомпании «Азимут» вылетит из московского аэропорта Внуково в Краснодар, после чего будет принято окончательное решение. Аэропорт Пашковский был закрыт с 24 февраля 2022 года, ограничения ввели после начала специальной военной операции.

Эту новость поприветствовал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, возобновление работы воздушной гавани в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Аксенов уточнил, что жителям Крыма и гостям полуострова станет проще добираться в республику. Вместе с тем глава региона отметил, что аэропорт Симферополя, также закрытый в феврале 2022 года, пока работать не будет из соображений безопасности.