Аксенов высказался об открытии аэропорта в Симферополе Аксенов: открытие аэропорта в Симферополе пока не планируется

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Начало работы аэропорта в Краснодаре позитивно отразится на логистике, отметил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Однако, по его словам, открытие воздушной гавани в Симферополе пока не планируется из соображений безопасности.

Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности, — сказал Аксенов.

Запрет на все полеты из аэропорта Симферополя ввели после начала спецоперации. С 24 февраля 2024 года воздушная гавань не действует.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщил, что аэропорт Краснодара может вскоре возобновить работу. По данным канала, самолет авиакомпании «Азимут» вылетит из московского аэропорта Внуково в Краснодар в пятницу, 15 декабря, после чего будет принято окончательное решение. Аэропорт Пашковский закрыт с 24 февраля 2022 года, ограничения ввели после начала специальной военной операции.

Аэропорт столицы Кубани занимает девятое место по России по числу обслуживаемых пассажиров. Годовой пассажиропоток воздушной гавани составлял более 5 млн человек.