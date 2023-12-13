SHOT: Кондратьев сообщил о возможном открытии аэропорта в Краснодаре

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT. Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил каналу, что решение примут после проведения тестового полета.

Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря, — заявил глава региона.

По данным канала, самолет авиакомпании «Азимут» вылетит из московского аэропорта Внуково в Краснодар в пятницу, 15 декабря, после чего будет принято окончательно решение. Аэропорт «Пашковский» закрыт с 24 февраля 2022, ограничения ввели после начала специальной военной операции.

Аэропорт столицы Кубани занимает девятое место по России по числу обслуженных пассажиров. Годовой пассажиропоток воздушной гавани составлял более 5 млн человек.

Ранее правительство выделило около 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России, где приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Речь идет о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Деньги пойдут на частичную компенсацию операционных расходов, уточнили в правительстве.