Власти России выделили 2,6 млрд рублей на поддержу закрытых аэропортов Кабмин выделил 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание международного аэропорта Симферополь

Правительство выделило еще порядка 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, говорится на сайте кабмина. Речь идет о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Деньги пойдут на частичную компенсацию операционных расходов, уточнили в правительстве.

Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов, — говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что в мае 2023 года на аналогичные цели было выделено почти 2,5 млрд рублей.

С начала военной операции на Украине 24 февраля прошлого года ряд аэропортов юга и центральной части России закрыты. Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Ранее авиаперевозчики пожаловались на отказы и неполноту информации в импортозамещенной системе навигации Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Эксплуатанты SSJ 100 направили запрос к производителю самолетов «Иркут» с просьбой разрешить им использование других навигационных баз данных.