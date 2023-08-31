Аэропорты Москвы возобновили работу в штатном режиме после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Внуково и Домодедово, расположенные в Москве, вернулись к штатному режиму работы, все введенные ранее ограничения были сняты, сообщает ТАСС. Отмечается, что ранее аэропорты были закрыты на прилет и вылет рейсов из-за атаки украинского беспилотника. Он был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области.

В 9:02 мск сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, аэропорт Пскова также возобновил свою работу в штатном режиме. По данным представителей Росавиации, он открылся в 7:00. Согласно действующему расписанию, 31 августа запланированы два рейса авиакомпании «Азимут». Они вылетят из Пскова и приземлятся в Москве.

Министерство обороны России ранее объявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что по предварительным данным никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не зафиксировано.