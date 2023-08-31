Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Московской области

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Московской областью, сообщили представители Министерства обороны России. По их словам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, благодаря оперативным действиям военных была пресечена террористическая атака со стороны Киева. Дрон был уничтожен в районе Воскресенского района Подмосковья.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области, — говорится в сообщении.

Об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины в Московской области ранее также заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В минувшую среду, 31 августа, в Минобороны России заявили о попытке атаковать Брянскую область с использованием украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве также подчеркнули, что Киев направил крылатую ракету в Крым. Попытки совершения террористических атак были успешно пресечены, дрон и ракета были сбиты средствами ПВО. По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, осколками сбитой ракеты была повреждена линия электропередач.