Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший к Москве Собянин: в Воскресенском районе сбит летевший к Москве БПЛА

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в Подмосковье сбит беспилотник, летевший в направлении столицы. По его словам, никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, — написал градоначальник.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Накануне массированной атаке беспилотников подверглись сразу несколько российских регионов, в числе которых Брянская, Псковская, Орловская, Калужская и другие области.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил налет сменой тактики ВСУ. По его словам, украинские войска перешли к террористической деятельности для запугивания населения России. Эксперт считает, что Киев хочет выставить российскую власть как неспособную защитить собственных граждан.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.