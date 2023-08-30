«Агония»: Захарова об атаке беспилотников ВСУ на российские регионы Захарова назвала агонией киевского режима атаку дронов ВСУ на российские регионы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Массированная атака украинских беспилотников на российские регионы — это свидетельство агонии киевского режима, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, украинские власти сами себя загнали в тупик, действуя по сценарию Запада.

Атака дронов на Россию — агония киевского режима. Тупая ненависть и злоба, а также отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада — все это привело к этой террористической деятельности. Очевидно, что других вариантов уже нет. Приперли к стене, причем они сами туда себя загнали, — сказала Захарова.

Минувшей ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Брянском были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. Еще один дрон был уничтожен силами ПВО над городом утром 30 августа.

В Псковской области минувшей ночью произошел налет БПЛА на аэропорт. В результате были повреждены четыре самолета Ил-76. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что люди не пострадали.

Минобороны России также сообщило, что ночью 30 августа дежурными средствами ПВО был сбит БПЛА над территорией Орловской области. Еще один беспилотник был уничтожен над Калужской областью. Через полчаса еще один дрон самолетного типа силы ПВО уничтожили в небе над Рязанской областью. Кроме того, один БПЛА был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.