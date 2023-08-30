Военэксперт объяснил, почему ВСУ атаковали дронами сразу несколько регионов Военэксперт Матвийчук связал атаки дронов на регионы РФ со сменой тактики ВСУ

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Вооруженные силы Украины сменили тактику ведения боевых действий против России и перешли к террористической деятельности, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, именно со сменой тактики связана атака беспилотников на несколько российских регионов одновременно. При этом специалист подчеркнул, что эти нападения проводятся под руководством спецслужб НАТО.

После встречи Залужного с генералами НАТО, ВСУ получили команду продолжить утилизацию населения Украины на следующий [2024] год. Для этого Киеву нужно поменять тактику ведения боевых действий против России, и в основу этой тактики, судя по всему, легла террористическая деятельность, — заявил Матвийчук.

Основной целью таких атак военный эксперт считает запугивание населения России. Он утверждает, что Киев хочет выставить российскую власть как неспособную защитить собственных граждан. В то же время украинская пропаганда пытается оправдать эти атаки в глазах мировой общественности.

Украинская пропаганда пытается убедить весь мир, что ВСУ бьют по России на наказание за все это, — отметил военный эксперт.

По мнению Матвийчука, для предотвращения таких атак необходимо оставаться бдительным и сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных объектах в небе. Также он считает необходимым создать перспективные средства противовоздушной защиты для более эффективного противодействия беспилотникам.

В свою очередь военный эксперт Виктор Литовкин считает, что атаки дронов ВСУ на российские регионы не имеют практической цели. Он считает, что подобные акции со стороны Киева направлены на то, чтобы отвлечь население от неудач украинской армии на фронте.