Минобороны РФ подтвердило атаки дронов ВСУ на Крым и Брянскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать Брянскую область и Крым, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. Над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета, — говорится в заявлении.

Ранее 30 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе обезврежен третий за сутки украинский беспилотник. По его словам, дрон был сбит в Корсаковском районе области. В результате падения обломков никто не пострадал.

В тот же день Брянская городская администрация сообщила о взрыве в здании следственного управления СК России в Брянске. Спустя некоторое время сообщение было удалено и опубликовано новое, в котором говорилось, что три украинских беспилотника пытались ударить по территории региона. В результате сбивания одного из них в здании Следственного комитета разбились окна. В самом ведомстве уточнили, что при падении обломков БПЛА была также повреждена крыша здания СК.