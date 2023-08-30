Третий за сутки беспилотник атаковал Орловскую область Губернатор Клычков: в Орловской области обезврежен третий беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе обезврежен третий за сутки украинский беспилотник. По его словам, никто не пострадал. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области. Никаких повреждений или пострадавших нет, — написал губернатор.

Он добавил, что место падения БПЛА оцеплено, сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия. Клычков также заверил жителей региона, что ситуация находится под контролем властей.

В ночь на 30 августа ряд российских регионов, включая Орловскую область, подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность. Она также подчеркнула, что Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что атаки дронов ВСУ не имеют практической цели и носят символический характер. По его мнению, таким образом Киев пытается отвлечь внимание от неудач на фронте.