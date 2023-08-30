В СК оценили последствия удара дрона ВСУ по зданию ведомства в Брянске СК сообщил о повреждении крыши при атаке БПЛА ВСУ на здание ведомства в Брянске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки беспилотника ВСУ на здание следственного управления СК России в Брянской области были повреждены крыша строения и стекла, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Все документы и вещдоки остались целы.

В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление здания СУ СК России по Брянской области. Пострадавших нет, сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств обеспечена. Полученные повреждения фиксируются следователями СК России, — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу администрации Брянска о взрыве в здании городского Следственного управления СК России. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, открытого горения не было.

Позднее администрация Брянска сообщила, что окна в здании Следственного комитета были разбиты в результате атаки украинских беспилотников. В городе было сбито три БПЛА, один из них при падении разрушил стекла.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске. По его словам, летательные средства были сбиты силами ПВО, после падения они загорелись.