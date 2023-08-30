Власти Брянска объяснили, из-за чего у здания СК прогремел взрыв Администрация Брянска: стекла в здании СК были выбиты при атаке беспилотников

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Окна в здании Следственного комитета в Брянске были разбиты в результате атаки украинских беспилотников, сообщает во «ВКонтакте» пресс-служба администрации города. Всего над Брянском было сбито три БПЛА, один из них при падении разрушил стекла. Пострадавших нет.

Сегодня над Брянском было сбито три беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них в здании следственного управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщило со ссылкой на пресс-службу администрации Брянска о взрыве в здании городского следственного управления СК России. Открытое горение не было зафиксировано.

В СК уточнили, что была повреждена крыша здания.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее заявил, что два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске. По его словам, летательные средства были сбиты силами ПВО, после падения они загорелись.