В здании Следственного комитета РФ в Брянске произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в здании Следственного управления СК России в Брянске, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей пресс-службы городской администрации. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В самом здании были выбиты окна, других значимых повреждений нанесено не было, открытого горения не наблюдается. Причины взрыва уточняются.

Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу: улица Красноармейская, д. 158, следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области, произошел хлопок, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Советским районом Брянска. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате падения дрона никто не пострадал, однако одно из зданий получило повреждения.

Дроны ВСУ также попытались атаковать и другие российские регионы, в том числе Московскую область. В Минобороны РФ подчеркнули, что силами ПВО беспилотник самолетного типа в Рузском районе Подмосковья был успешно сбит. В ведомстве охарактеризовали инцидент как попытку террористической атаки со стороны правительства Украины.