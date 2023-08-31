Аэропорт Пскова вернулся к работе после атаки БПЛА

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Аэропорт в Пскове возобновил свою работу в полном объеме после атаки БПЛА ВСУ, которая произошла накануне, сообщила в Telegram пресс-служба Росавиации. В организации подчеркнули, что начиная с 7:00 31 августа все службы воздушной гавани работают в штатном режиме.

Аэропорт Псков с 07:00 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений. Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме. Согласно расписанию, сегодня запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно, — говорится в сообщении Росавиации.

В связи с атакой на аэропорт Пскова в ночь на 30 августа российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» накануне приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимира Путина проинформировали о случившемся. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства получает доклады обо всех подобных ситуациях.

В 14:32 мск губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что последствия ночной атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова были устранены. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не были повреждены. Ущерб другим объектам в настоящее время оценивается специалистами.