Последствия атаки дронов ВСУ на аэропорт Пскова устранены

Фото: Губернатор Псковской области

Последствия ночной атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова были успешно устранены, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры повреждены не были. Ущерб другим объектам в настоящее время оценивается специалистами.

По данным пресс-службы региональной администрации, в результате атаки беспилотников на территории аэропорта возник пожар. К ликвидации возгорание были привлечены 65 человек из пожарно-спасательных подразделений Псковской области и 21 единица спецтехники. За процессом тушения наблюдал лично губернатор региона. Пожар был локализован. Аэропорт приостановил свою работу. Предполагается, что она будет возобновлена уже в четверг, 31 августа.

Украинские беспилотники атаковали аэропорт Пскова в ночь на среду, 30 августа. После атаки российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимира Путина проинформировали о случившемся. Он подчеркнул, что глава государства получает доклады о всех подобных ситуациях.