Стало известно об отмене рейсов из аэропорта Пскова после атак БПЛА Росавиация: авиакомпании отменили шесть рейсов из аэропорта Пскова из-за дронов

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов из аэропорта Пскова после атак беспилотников, сообщила в Telegram пресс-служба Росавиации. Отмечается, что меры были приняты для безопасности пассажиров.

В аэропорту Псков все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме. Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут», и два — авиакомпании «Икар», — говорится в сообщении.

В Росавиации пообещали известить пассажиров о способах возврата или обмена авиабилетов. Региональные службы и руководство аэропорта Пскова принимают меры для возобновления полетов.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту.