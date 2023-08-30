Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на аэропорт Пскова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин осведомлен об атаке беспилотников на аэропорт Пскова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер всегда получает всю информацию о спецоперации и налетах БПЛА.

Вы меня спрашивали, докладывалось ли президенту о нападении дронов в Пскове. Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, — сказал спикер Кремля.

Песков уточнил, что ситуацию с ударом по Пскову сейчас изучают специалисты. В частности, проверяются маршруты полета БПЛА, чтобы принять меры по недопущению таких атак в будущем.

Россия будет продолжать специальную военную операцию, чтобы искоренить исходящую от киевского режима террористическую угрозу, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников были повреждены четыре самолета Ил-76. Авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны. В результате инцидента никто не пострадал.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что беспилотники прилетели с Украины, которая недавно получила партию БПЛА с радиусом действия до 1000 км. Запуск могли осуществить с платформ на базе внедорожников.