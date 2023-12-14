«У Минфина никогда денег нет»: Путин о программе переселения жителей Севера Путин допустил расширение программы переселения жителей Севера

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года допустил возможное расширение программы переселения жителей Севера. Глава государства заявил об этом, отвечая на вопрос о дополнительном финансировании на переселение внутри Республики Коми.

Если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы сказал, что у нас денег денег. У Минфина никогда денег нет. Но тем не менее, посмотреть на расширение программы можно и нужно. Действительно, люди, которые всю жизнь проработали на Севере, в какой-то период своей жизни хотят перебраться в регионы с более мягким климатом. Программу мы будем продолжать, это самое главное. Что касается увеличения расходов, — надо посмотреть, бюджет-то сверстан на будущий год, но надеюсь, будут и дополнительные доходы. Что касается переселения внутри, — да, это вполне возможно, — сказал Путин.

Глава государства также поддержал предложение, чтобы сосредоточить внимание на переселении таких льготных категорий граждан, как пенсионеры и инвалиды. Он пообещал, что эту тему обсудят с кабмином.

Ранее Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом России. Президент подчеркнул, что Арктическая зона имеет для страны стратегическое значение, указав, что это регион с колоссальными экономическими возможностями.