Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России

Фото: Kremlin.ru

Освоение Арктики является неоспоримым приоритетом России, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями, — заявил глава государства.

Ранее Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2». Путин сказал, что производство сжиженного природного газа дает комплексный эффект для российской экономики. Глава государства выразил надежду, что проект «Арктик СПГ 2» будет реализован в срок и с соответствующим качеством.

«Арктик СПГ 2» планируется запустить в конце 2023-го — начале 2024 года. Производство первых линий для проекта идет в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании НОВАТЭК. Также изготавливаются основания гравитационного типа и идет строительство модулей.

После этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США планируют добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, сейчас ведется работа по «закручиванию гаек».