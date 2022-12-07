16 человек погибли в аварии с грузовиком и микроавтобусом в ДНР

Фото: dan-news.info

Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибли 16 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах. Уточняется, что еще трое пострадали — их госпитализировали.

На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы, — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что среди погибших водитель грузовика.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.