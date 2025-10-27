Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:53

Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 28 по 30 октября состоится XXIX Международная выставка средств обеспечения безопасности и государства «Интерполитех». Ее площадкой станет павильон № 57 на ВДНХ. Организатором выступило ООО «Объединение выставочных компаний „БИЗОН“».

«Интерполитех» объединит два события — выставку «Границы России» и форум «Цифротех». Посетители увидят продукты и решения как от известных брендов, так и от перспективных производителей и стартапов из России, Беларуси и Китая.

В экспозицию войдут образцы техники, экипировки и технологий обеспечения безопасности, а также специальные технические средства охраны государственной границы. Кроме того, посетителям представят цифровые платформы и информационные технологии, специальный транспорт и робототехнику.

В ходе деловой программы проведут пленарные и стратегическую сессии, диалог-сессии и тематические конференции. Параллельно с этим в оба дня выставки «Интерполитех» проведут отборочные туры конкурса «Национальная безопасность».

В Москве 17–19 ноября состоится крупнейшая мультиформатная конференция TECH WEEK, посвященная передовым цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям, стимулирующим развитие бизнеса. Организатором выступает корпорация «Синергия».

