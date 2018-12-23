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Трамп назвал причину назначения Мэттиса министром обороны

Джеймс Мэттис USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеймс Мэттис

политика [ версия для печати ]

Американский президент Дональд Трамп объяснил, почему он в своё время остановился на кандидатуре Джеймса Мэттиса при назначении нового министра обороны США. По словам главы Белого дома, его выбор был воспринят неоднозначно.

«Когда президент Обама бесславно уволил Джима Мэттиса, я дал ему второй шанс. Некоторые думали, что я не должен был, я думал, что должен», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что для исполнения своих обязанностей Мэттису были предоставлены все ресурсы, которых у него никогда не было. Президент Соединённых Штатов также отметил, что союзники важны для Америки, но только до тех пор, пока они не начинают извлекать из неё собственную выгоду.

Сразу после заявления Трампа о выводе войск из Сирии Мэттис объявил об уходе в отставку. При этом он пожелал главе государства найти министра, взгляды которого будут больше соответствовать его собственным. Как писал News.ru, уход руководителя Пентагона вызван рядом противоречий с президентом, в том числе по Сирии и взаимоотношениям с союзниками.


#дональдтрамп #сша #Пентагон
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