Трамп назвал причину назначения Мэттиса министром обороны

Американский президент Дональд Трамп объяснил, почему он в своё время остановился на кандидатуре Джеймса Мэттиса при назначении нового министра обороны США. По словам главы Белого дома, его выбор был воспринят неоднозначно.

Он добавил, что для исполнения своих обязанностей Мэттису были предоставлены все ресурсы, которых у него никогда не было. Президент Соединённых Штатов также отметил, что союзники важны для Америки, но только до тех пор, пока они не начинают извлекать из неё собственную выгоду.

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S.