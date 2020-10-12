Замглавы МИД РФ и представители ОБСЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/e64397d8-0cad-11eb-a2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер, личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик и замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудили на совместной встрече шаги по реализации договорённостей по урегулированию ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Рассмотрены возможные шаги, направленные на выполнение договорённостей, достигнутых в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Москве 10 октября, — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны готовы продолжать действовать коллективно, чтобы снизить напряжённость в регионе, с учётом положения заявления президентов России, Франции и США Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя затягивать с политическим диалогом по Нагорному Карабаху. По его словам, Москва рассчитывает на принятые решения после переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении. Дипломат высказал надежду на неукоснительное соблюдение договорённостей обеими сторонами.

NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.