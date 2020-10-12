Матвиенко призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

https://static.news.ru/photo/c17541e8-0ca0-11eb-a75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонные переговоры с председателем миллимеджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Она призвала строго соблюдать достигнутые в Москве договорённости о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Валентина Матвиенко отметила необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возвращения процесса вокруг нагорнокарабахского урегулирования в мирное, политико-дипломатическое русло при активном посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — сообщили в пресс-службе спикера Совфеда.

Собеседники подтвердили готовность продолжить контакты по парламентской линии для скорейшего урегулирования конфликта.

Как писал NEWS.ru, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня во время переговоров в Москве 9 октября. Вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. По данным Баку, 11 октября армянские военные обстреляли город Гянджа. Погибли десять человек, более 30 пострадали. Армения отрицает факт удара по городу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что приказ об обстреле города дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал такие действия армянского руководства военным преступлением.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.