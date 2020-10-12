Алиев: указание о ракетном обстреле Гянджи дал Пашинян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что приказ о ракетном обстреле города Гянджа дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее Алиев назвал этот обстрел военным преступлением. Он подчеркнул, что Ереван грубо нарушил режим прекращения огня и проявил неуважение к переговорам, которые были проведены в Москве. Политик подчеркнул, что «подлые действия» армянских военных не сломят волю азербайджанского народа.
Армения обстреляла город Гянджа 11 октября. В МИД Азербайджана заявили, что погибли семь человек, 33 пострадали.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о несоблюдении режима прекращения огня, писал NEWS.ru.
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