Алиев: указание о ракетном обстреле Гянджи дал Пашинян

https://static.news.ru/photo/3615efbc-0c78-11eb-8b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что приказ о ракетном обстреле города Гянджа дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Алиев назвал этот обстрел военным преступлением. Он подчеркнул, что Ереван грубо нарушил режим прекращения огня и проявил неуважение к переговорам, которые были проведены в Москве. Политик подчеркнул, что «подлые действия» армянских военных не сломят волю азербайджанского народа.

Армения обстреляла город Гянджа 11 октября. В МИД Азербайджана заявили, что погибли семь человек, 33 пострадали.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о несоблюдении режима прекращения огня, писал NEWS.ru.



