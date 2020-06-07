Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией

https://static.news.ru/photo/f9a9d64a-a8c9-11ea-a738-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высылка дипломатических сотрудников не отвечает внутренней повестке Чехии. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, отношения с Россией целенаправленно портит определённая часть политической элиты в Праге.

Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать своё внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к её повестке. Но ведь их никто не спрашивал, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

5 июня МИД Чехии направил посольству России в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Напряжённость между странами обострилась после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, в котором отдельно прописан уход за военными мемориалами, и потребовали передать скульптуру России.

Как писал NEWS.ru, после этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, вооружённый ядом, чтобы отравить ответственных за снос памятника. Несколько высокопоставленных пражских чиновников, напуганные этой информацией, запросили себе государственную охрану.

Однако, по словам Бабиша, дело о российском яде оказалось вымышленным и было вызвано заведомо ложным обращением одного из сотрудников российского посольства в контрразведку.