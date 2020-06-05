Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

https://static.news.ru/photo/391acb6e-a725-11ea-b8f3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш во время пресс-конференции с министром иностранных дел страны Томашем Петржичеком, передаёт Reuters.

О каким именно сотрудниках идёт речь не сообщается.

Отношения между Чехией и Россией усложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле.

Решение о сносе монумента было принято местными властями и одобрено мэром столицы. Руководство района пообещало передать памятник в Музей истории XX века, однако Москва, возмущённая ситуацией, потребовала передать скульптуру российской стороне. В МИД РФ демонтаж расценили как нарушение договора Чехии и России о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, в котором отдельно прописан уход за военными мемориалами. Следственный комитет России завёл уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы.

После этого в чешских СМИ появилась информация о том, что в страну якобы приехал русский шпион, вооружённый ядом, чтобы отравить ответственных за снос памятника. Три чешских муниципальных политика — староста Праги-6 Ондржей Коларж, столичный мэр Зденек Гржиб и староста района Прага-Ржепорыйе Павел Новотны в связи с опасениями за свою жизнь запросили себе полицейскую охрану.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Конева, дочь маршала Ивана Конева, считает, что не стоит восстанавливать памятник её отцу в Праге. Это, по её мнению, даст местным радикалам новые поводы для его осквернения. Лучше перевезти монумент в Москву, уверена она.