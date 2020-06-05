В Совфеде отреагировали на высылку из Чехии российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/f60928cc-a72c-11ea-828d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Россия зеркально ответит на высылку сотрудников российского посольства из Чехии. Об том заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ответ будет обязательно, зеркальный, — заявил он в интервью РИА Новости.

Джабаров подчеркнул, что инцидент, безусловно, ухудшит и без того непростые отношения между странами.

Власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. О высылке дипломатов сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш во время пресс-конференции с министром иностранных дел страны Томашем Петржичеком. О каким именно сотрудниках идёт речь не сообщается.

Отношения между Чехией и Россией усложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Скандал разгорелся 3 апреля, когда статую по инициативе властей района Прага-6 сняли с постамента. Староста района Ондржей Коларж тогда в шутку отмечал, что причина демонтажа — несоблюдение требования о ношении медицинской маски со стороны Конева.

Сразу после случившегося МИД РФ предложил чешским коллегам начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года. По словам Лаврова, по соглашению, Чехия обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу».

Ситуацию прокомментировал и президент Чехии Милош Земан. По его словам, те, кто распорядился демонтировать монумент, совершили «глупый» и «смешной» акт, однако реакция России на это выглядит неадекватной, писал NEWS.ru.