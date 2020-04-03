Москва пообещала ответить на снос в Праге памятника маршалу Коневу

https://static.news.ru/photo/85030246-75af-11ea-a112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/Global Look Press

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Чехии, где подчеркивается, что Москва не оставит без ответа демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. МИД РФ расценивает этот поступок как недружественный шаг, противоречащий договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами.

Своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений, — говорится в сообщении посольства РФ в Чехии.

В комментарии посла уточняется, что Чехия нарушила обязательства, в соответствии с которыми должна охранять памятники истории и культуры, сохранять российские воинские памятники и ухаживать за ними.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали в округе Прага-6. Он был открыт в 1980 году на Площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трёх советских фронтов, участвовавших в операции.

Как писал NEWS.ru, ранее российская сторона предупредила Чехию о последствиях установки памятника власовцам. Возведение такого монумента было бы нарушением Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Чешский лидер Милош Земан поддержал Москву и потребовал оставить на своём месте памятник Коневу. По мнению президента, власовцы и вовсе не заслужили никакого монумента в городе. Так он прокомментировал инициативу властей пражского микрорайона Ржепорыйе. Он подчеркнул, что освобождение Праги не отменяет тех преступлений, которые власовцы совершили ранее.