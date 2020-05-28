Захарова оценила слова посла США о новых санкциях

https://static.news.ru/photo/274dff22-a0fa-11ea-bfa7-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла США в Германии Ричард Гренелл о том, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении Москвы.

Ранее Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2». Он считает, что, несмотря на избирательную кампанию, принять этот законопроект могут очень быстро. Американцы намерены таким образом предотвратить завершение строительства трубопровода или по крайней мере помешать введению его в эксплуатацию.

Конечно, вызывает сожаление, что в Вашингтоне доминируют политики, чей стиль — не развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере, а использование энергетического фактора для продолжения антироссийской и, по сути, антиевропейской политики, — заявила Захарова на брифинге.

По её словам, Соединённые Штаты не должны лезть в европейские энергетические проекты, передаёт ТАСС.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как писал NEWS.ru, в Кремле негативно восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на планы строительства это никак не повлияет, а станет лишь очередным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны американцев.