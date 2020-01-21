https://static.news.ru/photo/dc38299e-3ceb-11ea-afe6-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чайка Фото: kremlin.ru

Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Его отставка, как официально объяснялась, связана с переходом на другую работу.

Сенаторы выразили благодарность бывшему главному прокурору страны за конструктивное и плодотворное сотрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление законности в России. Ранее стало известно, что Юрий Чайка получил предложение занять пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Его кресло займёт выходец из центрального аппарата Следственного комитета Игорь Краснов. 20 января президент России Владимир Путин предложил его кандидатуру верхней палате российского парламента. Краснов уже выступил за усиление взаимодействия с адвокатским сообществом, писал NEWS.ru.