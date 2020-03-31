https://static.news.ru/photo/0992bd68-736b-11ea-96fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Яблоко» разработала и предложила властям комплекс мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, предлагается увеличить расходы на здравоохранение не менее чем на 1 трлн рублей в 2020 году.

Среди представленных мер также увеличение заработной платы медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, отмена 95% всех налоговых и неналоговых платежей в этом году для гостиничного, туристического бизнеса и компаний в сфере досуга.

Программа состоит из четырёх блоков: поддержка системы здравоохранения, поддержка граждан, поддержка малого и среднего бизнеса, политические меры. Документ, в частности, направлен президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину, депутатам и сенаторам, а также в профильные министерства — Минтруд, Минфин, Минэкономразвития и Минздрав, отмечается на сайте партии.

31 марта в Госдуму РФ внесли законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул. Документ предусматривает предоставление кредитных каникул для физлиц, граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Кроме того, депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее Федеральная налоговая служба заявила, что приостановила практически все проверки в стране.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 800 тысяч человек по всему миру, свыше 38 тысяч умерли, более 170 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения, писал NEWS.ru.