Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию 7 июня

https://static.news.ru/photo/0a34bf6c-a87e-11ea-847e-fa163e074e61_660.jpg Здание посольства РФ в Чехии Фото: AmbRusCz/facebook.com

Два российских дипломата, которых власти Чехии объявили персонами нон грата, должны 7 июня вылететь в Москву. Премьер-министр республики Андрей Бабиш ранее заявил, что они обязаны как можно скорее покинуть Прагу.

Как сообщает «Эхо Москвы», решение властей было вызвано доносом одного из россиян. Один из дипломатов якобы сообщил спецслужбам Чехии, что его коллега ввёз в страну смертельный яд рицин. В свою очередь чешское издание Respekt сообщило, что дипломат из РФ участвовал в подготовке к нападению на местных политиков, которые были причастны к сносу памятника маршалу Коневу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обязательно будет учитывать высылку дипломатов из Чехии при выстраивании отношений с этой страной. Она пообещала, что Москва примет ответные меры, и пояснила, что у Кремля просто нет иной альтернативы после таких действий чешских властей.

Напряжённость между странами обострилась в апреле, после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Как передавал NEWS.ru, после этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.